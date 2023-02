「Life Talk社區工藝櫥窗」,6日在水保局舉辦成果展。(工藝中心提供/廖志晃南投傳真)

國立台灣工藝研究發展中心與水土保持局,合辦「Life Talk社區工藝櫥窗」,6日在水保局中庭舉辦台灣工藝社區成果展,涵蓋應用染色、編織、織布、纏繞、燒製、推塗等工藝技法,呈現地方文化特色的社區工藝。

「Life Talk社區工藝櫥窗」由工藝中心主任張仁吉,和水土保持局長李鎮洋開展;張仁吉表示,工藝源於初始的生活需求,即是Life Talk的主張,以生活對話,同時以人、文、地、產、景為發展根基,產出獨具地方性的特色工藝。

921地震後,工藝中心結合社區投入心靈重建,近年輔導地方創生,迄今與社區共同生活、共創且共生,此次展覽同時爬梳過去10年來的成果,工藝社區將以生活櫥窗的形式,持續繁衍茂盛,遍地開花。

「Life Talk社區工藝櫥窗」以工藝為介質,表達每個社區生活的演譯符號,名為OCOC(One Community One Craft)即是「一社群一工藝」作為社會實踐的方式,面對不同年齡層、族群或不同社區,有相對應的工藝計畫。

未來,台灣銀行後方宿舍群將規畫為國際工藝村,推動工藝介入社區,對於學齡兒童,推動工藝的教學、學習(Craft for Learning);針對青壯年推動工藝的消費、體驗(Craft for Enjoy);面對高齡長者,推動工藝的陪伴療癒計畫(Craft for Hope),落實「一社群一工藝」的社會精神。

李鎮洋表示,水保局與工藝中心自2014年起,合作社區協力迄今,歷年的社區工藝成果斐然,期待未來有更多面向的合作交流,發展出工藝社區的永久產業鏈。