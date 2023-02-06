「Life Talk社區工藝櫥窗」，6日在水保局舉辦成果展。（工藝中心提供／廖志晃南投傳真）

國立台灣工藝研究發展中心與水土保持局，合辦「Life Talk社區工藝櫥窗」，6日在水保局中庭舉辦台灣工藝社區成果展，涵蓋應用染色、編織、織布、纏繞、燒製、推塗等工藝技法，呈現地方文化特色的社區工藝。

「Life Talk社區工藝櫥窗」由工藝中心主任張仁吉，和水土保持局長李鎮洋開展；張仁吉表示，工藝源於初始的生活需求，即是Life Talk的主張，以生活對話，同時以人、文、地、產、景為發展根基，產出獨具地方性的特色工藝。

921地震後，工藝中心結合社區投入心靈重建，近年輔導地方創生，迄今與社區共同生活、共創且共生，此次展覽同時爬梳過去10年來的成果，工藝社區將以生活櫥窗的形式，持續繁衍茂盛，遍地開花。

「Life Talk社區工藝櫥窗」以工藝為介質，表達每個社區生活的演譯符號，名為OCOC（One Community One Craft）即是「一社群一工藝」作為社會實踐的方式，面對不同年齡層、族群或不同社區，有相對應的工藝計畫。

未來，台灣銀行後方宿舍群將規畫為國際工藝村，推動工藝介入社區，對於學齡兒童，推動工藝的教學、學習（Craft for Learning）；針對青壯年推動工藝的消費、體驗（Craft for Enjoy）；面對高齡長者，推動工藝的陪伴療癒計畫（Craft for Hope），落實「一社群一工藝」的社會精神。

李鎮洋表示，水保局與工藝中心自2014年起，合作社區協力迄今，歷年的社區工藝成果斐然，期待未來有更多面向的合作交流，發展出工藝社區的永久產業鏈。