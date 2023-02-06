美國勞工部3日公布1月非農就業新增51.7萬人，遠勝市場預估的18.5萬人，1月失業率則小幅下滑至3.4％，創53年低點，顯示就業市場成長強勁，造成投資人對美國最後一次升息時間的預期由3月延後至5月，貴金屬自2022年11月以來價格上漲，不過隨升息預期修正，3日標普高盛黃金ER指數下跌2.8％，道瓊白銀ER指數重挫5.1％，國內掛牌的期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）6日股價分別下跌2.1％、4.3％。

期元大S&P黃金研究團隊指出，黃金是各國央行最重要的外匯儲備之一，不過其與貨幣或公債最大的差異在於沒有利息，因此當市場預期利率走升時，金價會相對下滑，最好的例子就是聯準會於2022年3月啟動升息，雖然同時有近40年來最嚴峻的通膨背景，但代表黃金期貨價格走勢的標普高盛黃金ER指數，仍在接下來的半年下跌17.3％，直到聯準會釋出放緩升息訊息，才止跌回升，反映2023年3月聯邦基金利率將達到4.75％至5.0％區間，可超過通膨增速，至1/31金價大漲16.6％。

目前市場預期升息結束時間由3月延至5月、利率終點由4.75％至5.0％上移到5.0％至5.25％，對於貴金屬短線多頭氣勢略有打擊，期元大S&P黃金研究團隊認為，後續貴金屬走勢可留意升息終點的不確定性是否消除，當市場再度取得升息終點的共識，貴金屬價格可望回歸走升趨勢，統計1988年以來的5次升息循環，在最後一次升息後的3個月，黃金期貨有4次上漲，上漲機率80％，最大漲幅達10.1％；價格更為活潑的白銀期貨，最大漲幅更有20.6％。

法人表示，現階段在美國升息漸近終點的前提下，貴金屬投資可採中長多格局思考，並把握市場消息面、經濟數據對貴金屬價格造成波動之際進場操作，惟期信ETF持有的是期貨契約，持有不同月份的期貨價格可能不同，價格表現可能與現貨有所差異，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性，嚴設停利停損規劃。