瑞士頂級咖啡品牌Nespresso公布，與全球擁有2800萬粉絲的義大利時尚網紅企業家CHIARA FERRAGNI再度攜手，共同打造2023年度「Ispirazione Italiana Milano Intenso義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊，CHIARA更以藝術指導身分參與此次限量版咖啡與咖啡杯配件設計，以精緻的幾何圖紋設計演繹米蘭的藝術遺產與咖啡文化底蘊，期間限定款咖啡膠囊與周邊商品已正式開賣，即日起凡購滿任100顆咖啡膠囊，即贈200元咖啡抵用金，購滿150顆咖啡膠囊，即贈350元咖啡抵用金。

Nespresso的Ispirazione Italiana Milano Intenso義式經典米蘭限量款咖啡，定價240元，單條十顆裝。（Nespresso提供）

由義大利時尚網紅企業家CHIARA FERRAGNI監製的「義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊，外觀上以時尚的黑綠金三色為搭配，設計以「米蘭大教堂」的金色哥德式尖頂為出發，加上米蘭知名建築物「內基．坎皮里奧別墅」的幾何圖形作為概念，最後再以金色作為點綴，完整呈現限定商品撞色卻又不失優雅的風格，同時也展現義大利米蘭的創造力與深厚文化底蘊，而此款中深焙咖啡主要調和來自拉丁美洲的咖啡豆，以中烘焙的阿拉比卡咖啡豆，搭配少許的極深度烘焙處理的羅巴斯塔豆，向這座城市的咖啡傳統烘焙工藝致敬。