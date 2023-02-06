第5屆世界棒球經典賽（WBC）下月開打，中華隊6日公布30人名單，最終選擇只帶14名投手，割捨吳哲源及林凱威，總教練林岳平也分別針對2人說明原因。

這次中華隊投手在36人集訓名單中帶入17人，但因為旅日好手張奕肩膀有狀況先行退出，最終從16人中捨棄2人，帶上宋家豪、曾仁和、陳冠宇、黃子鵬、陳禹勳、王維中、陳冠偉、江少慶、陳仕朋、曾峻岳、胡智為、呂彥青、李振昌、鄧愷威。

經典賽首輪對投手人數及投球數都有限制，各隊至少要帶13名投手，最後中華隊選擇帶上先發、後援各7人，對於「餅總」先前表示4場預賽都會採取「雙先發」，他說：「雙先發不見得要8個先發投手，不可能4場比賽準備到8人，投第1場的也可投第3或4場，是需要多點先發但不一定要8個先發。」

林岳平也解釋割捨掉吳哲源的理由，「是在跟投手教練討論後，（王）建民學長也有給我一些意見跟想法，認為他目前看到的不是他最好、巔峰狀態。」加上考量吳哲源的身高、球速及出手角度在其他先發右投中較劣勢，「他目前的狀況建民學長最了解，所以作出這樣的選擇。」

至於割愛林凱威則是因為後援7名投手中都是以滑球見長的投手，林岳平說：「他的滑球比較平，加上過往大家一直在探討他對左打的能力，所以最終留下跟他球路相近的投手。」