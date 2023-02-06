佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師，5日圓寂，享耆壽97歲，星雲大師圓寂讚頌典禮預定於2月13日下周一上午9點於佛光山雲居樓舉行，隨後將引至台南大仙寺「荼毘」（火葬），之後將永久安葬於佛光山萬壽園。

佛光山今天一早發布訃聞，將於2月13日（下周一）上午9時於佛光山雲居樓舉行圓寂讚頌典禮，謹遵祖規一切從簡，不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事，並懇辭香奠、花圈、花籃、花車。即日起佛光山暫停對外任何活動，謹於每日上午9時至下午5時開放弔唁。

佛光山表示，今清晨5時，天未破曉之際，佛光山總本山千名僧信二眾長跪於大雄寶殿內，聆聽宗長心保和尚沉痛宣布：佛光山開山星雲大師住世緣盡。面對如此佛教一代大師人天眼滅，般若舟沉，大眾痛失依怙，同聲祈願大師能乘願再來。

星雲大師今晨由佛光山住持心保和尚、退居和尚心定和尚、心培和尚擔任主法和尚，為大師的法體真身進行封龕，並恭讀「為佛光星公大師祈願文」，全山大眾雙手合十，誦念「爐香讚」、「心經」，梵唄法音迴盪全場，隨後大師法體真身起龕移靈，弟子夾道列隊跪接、頂禮三拜，難掩心中悲痛，隊伍自傳燈樓綿延至雲居樓。

心保和尚手捧傳爐走在前方，眾法師在傘蓋前導下扶龕緩緩移靈至雲居樓，副住持慧傳法師接著宣布佛光山傳臨濟正宗第四十八世星雲大師圓寂讚頌奉厝」，大眾齊聲唱誦「三寶頌」、誦讀「讚師偈」、「佛光讚」，場面肅穆。

大師法體移至雲居樓開放信眾追思，佛光山即起派傳燈會弟子24小時輪流守靈，預定2月13日上午9點為大師舉行圓寂讚頌典禮。