台61線通霄新埔聯絡道被譽為「日落大道」，是當地知名的限定美景，但時常有民眾違規停車拍照，為解決交通亂象，苗栗縣府文化觀光局爭取中央補助1200萬元，規畫設置觀景台，目前已經完工，將點交給通霄鎮公所管理，預計2月中旬啟用，未來將可避免民眾違規拍照情況。

台61線「日落大道」只有500多公尺長，但因為道路筆直，每年5到7月期間，黃昏時段都會出現浪漫懸日美景，因此曾獲選為台灣10大最美公路景觀票選第1名，吸引全國遊客爭相拍攝夕陽美照。

不過許多民眾為拍攝人物跟夕陽、道路筆直的最佳角度，經常有人不顧危險，在路邊違規亂停車，甚至直接走到馬路中央取景、險象環生，轄區通霄警分局則祭出即時廣播系統和監視器，來遏止違規情況，還曾1年開出50多件違規罰單。

地方民代也為此多次要求縣府、警局提出改善方案，為解決交通問題，苗縣府文觀局2021年向交通部觀光局爭取1200萬元，在台61線通霄新埔聯絡道旁的公有地，設置觀景台和停車場，後來規畫打造休息站等觀光據點，預定設置「日落大道休憩園區」。

文觀局長林彥甫指出，「日落大道休憩園區」分兩階段工程，第1階段工程即是打造觀景平台、公共廁所，工程已經農曆春節期間完工，後續將點交給通霄鎮公所管理，考量白沙屯媽祖徒步進香活動將在12日登場，會湧入車潮，因此目前跟公所協商搭配進香活動啟用。

另外，「日落大道休憩園區」第2階段工程經費約3.15億元，將以觀景平台為軸心，在周邊建置停車場、開放式廣場、咖啡庭園遊憩場等設施，並串聯通往嶺頂瞭望台和著名的「心形公路」，可望發展成地方特色景點之1，規畫案待中央審核通過後即動工。