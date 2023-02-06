國民黨籍新北市長侯友宜元旦喊出「我們絕對不是強國的棋子」，引發熱議。民進黨主席賴清德則趕緊宣稱，千萬不要讓「疑美論」變成社會共識，否則對台灣非常不利。前立委蔡正元分享哏圖「美國外交七定律」，其中第一條定律正是「永遠不要相信美國說了什麼」，笑翻眾網友。

「美國外交七定律。」蔡正元今(6日)在臉書轉發哏圖，七定律內容如下：

定律一：永遠不要相信美國說了什麼。

定律二：如果美國懷疑你做了什麼壞事，那它肯定自己做過。

定律三：如果你有好的資源，那美國肯定虎視眈眈，不攫取入囊中不罷休。

定律四：如果你表現得比美國好，那你肯定難逃一劫。

定律五：如果美國開始抹黑污衊你，那它的黑手正向你伸來。

定律六：當美國對你好，一定有所圖。

定律七：當美國稱你為「盟友」，就是要當你的老大。

網友笑回「正解！」、「完全同意」、「這樣算疑美論嗎(笑)」、「貼切！」、「經典分析」、「說得太對了」、「萬分準確」、「跟美國站同一陣線，災難必將現」。還有人憂心地問「要如何才能消滅這個惡魔？」也有熱心網友認真回覆他「覺醒，團結起來」。