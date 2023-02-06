2023台灣燈會昨日正式開展，6日是限量8萬盞的小提燈「大展虹兔」領取最後一天。面對民眾反映希望加碼發放小提燈，北市觀傳局6日回應，基於i-Voting提案結果以及環保因素考量，大展虹兔發完後不再加製。

台北市長蔣萬安今說明，8萬個提燈是中央交通部觀光局所提供，因為這一次是台灣燈會回到台北舉辦，中央提供提燈，北市也做相關的規畫安排，發送給市民朋友。至於之後台北燈節考慮發放小提燈？他說，會請相關局處做一個整體完整評估跟研究。

陳淑慧說明，過去大部分台灣燈會主辦城市會加製額外的小提燈，不過，由於i-Voting提案結果，台北市政府已於2019年決定不發放小提燈。

她指出，即使發放小提燈是台灣燈會傳統，台北市也拿到燈會主辦權，但考量iVoting提案結果，以及台北市的「未來、科技、環保」訴求，已於2年前決定今年不加製額外的小提燈，也就是說，大展虹兔發完代表真的結束發放。

至於未來台北燈節是否會發放小提燈？陳淑慧表示，由於2019年i-Voting提案結果，目前沒有正確答案，有待研究。