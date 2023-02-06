換機時程拉長，台灣手機市場去年表現降溫，對比2021年同期下滑約10％，台灣三星今日發表Galaxy S23旗艦系列，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙說，預估今年市場表現將呈持平、銷量不會有急遽成長，「大概就是谷底了」，明年起有機會止跌反升，不過高階手機市場將相對成長。

陳啟蒙表示，隨著換機時間拉長，高階手機銷售不減反增，如針對新機型號銷售比重，根據上代以S22 Ultra佔比超過50％、且預購供不應求的狀況下。預估銷售前期S23 Ultra佔三款比重達70％，完整銷售週期則為65％。

面對手機市場出現變化，台灣三星擬定三大策略：除驅動中階、中高階手機用戶往高階機種發展，並持續展店計畫，考量期望門市點能帶給消費者完整體驗，因此拉高百貨通路布局，目前百貨滲透率將近60％，另外就是持續溝通品牌力，永續亦是著重重點，包含採用環保材料、打造耐久裝置延長使用週期等。

關於特殊色或Bespoke版本引進計畫，陳啟蒙表示，將持續和總部爭取，並加強線上三星商城串接。此外，亦會考量台灣消費者輪廓、喜好進行評估。然而，除此之外，台灣三星商城也推出如超商取貨等不同服務，提供消費者優異購物體驗。

陳啟蒙透露，三星高／中／低階手機銷售比重，先前預期目標為NT$18000以上50％、NT$9000~NT$18000佔30％、NT$9000以下20％。去年表現約佔4：4：2，期望透過此次S23系列上市，加上下半年摺疊機助力，持續往目標(5：3：2)邁進。

針對台灣電信業者整併，未來將可能剩下3家，陳啟蒙認為，三家規模差不多，未來應不會如過往積極推動價格促案，價格戰可能告終，但面臨未來用戶數增加，必須透過其他方式維持既有客戶，對於提振高階手機銷量有一定幫助。