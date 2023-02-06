刑事局6日指出，警政署165反詐騙諮詢專線於3日接獲國內慈善團體反映，指收到不明人士冒用「165.npa.gov.tw」網址名義，並挾帶165全民防騙官網圖片，寄發有關系統存在資安洩漏安全，要求下載網路防毒程式的電子郵件。警方提醒各單位或民眾，如果接到以165 反詐騙諮詢專線網址名稱寄發的郵件，內含可疑檔案，請不要下載安裝。

165反詐騙諮詢專線初步研判，此為不明人士盜取165全民防騙官網圖片寄送惡意郵件給慈善團體，致收信者不易分辨其真偽。該電子郵件使用之「[email protected]」不屬於政府機關網域，建議電商業者、社福團體等單位或民眾若接到寄件者名稱為「[email protected]」，請勿下載所附程式、檔案；若不慎已點選該郵件的惡意執行檔案後，電腦即有可能已經中毒或遭植入木馬，建議儘速請專業資訊人員檢視電腦安全性。

警方提醒您，165反詐騙諮詢專線不會以電子郵件要求安裝或下載任何程式，請勿開啟來路不明之電子郵件及附加檔案，或點擊可疑連結，避免中毒或有個資遭竊風險，如有接獲這類釣魚郵件，請撥打165反詐騙諮詢專線反映查證。