國三土城交流道3日發生一輛貨車因行車糾紛，竟在路上遭3名黑衣人持球棒猛砸車窗，囂張畫面曝光，沒想到此事被分享到美國論壇掀起熱議，甚至躍上當日討論度第一名，美國網友稱「看起來有台北人的個性」、「應該是組織性犯罪啦」，PTT網友大酸「WBC棒球強國，每台車都有球棒」。

臉書《八卦村 行車紀錄器影片上傳中心》曝光影片，貨車駕駛下交流道時疑似不滿前方白色賓士太晚打方向燈硬插入，一路緊跟後在匝道口爆發衝突，貨車後來遭另輛白色賓士攔下，另輛灰色轎車乘客先將不明物品遞給白車後，3名男子拿球棒朝貨車猛砸，擋風玻璃碎成蜘蛛網，3男後來駕車逃逸。

該影片被網友分享到美國論壇reddit的三寶版「Idiots In Cars」討論度馬上飆升，甚至躍上當日最高排名。（翻攝自PTT）

美國的網友則留言稱「看起來有台北人的個性」、「應該是組織性犯罪啦」，還有美國網友發現寫著「土城」的招牌，確認發生地在台灣。（翻攝自PTT）

該影片備網友分享到美國論壇reddit的三寶版「Idiots In Cars」討論度馬上飆升，甚至躍上當日最高排名，原PO用英文發文稱「貨車拒絕屈服，遭暴徒用球棒狠砸」，而美國的網友則留言稱「看起來有台北人的個性」、「應該是組織性犯罪啦」，還有美國網友發現寫著「土城」的招牌，確認發生地在台灣。

該論壇的貼文截圖被分享到PTT上，原PO笑說「台灣的人禽味再度揚名國際了」；其他網友則留言「我代表台中人和美國人道歉」、「WBC棒球強國，每台車都有球棒」、「台灣人尚武文化，華人都會功夫」、「希望能揚名國際」。