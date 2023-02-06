美國22歲女子網球選手帕克絲（Alycia Parks）在WTA法國里昂公開賽打出美國女網新希望，於決賽7比6（7）、7比5擊敗拿過法網女雙冠軍的地主選手賈西亞（Caroline Garcia），收下個人生涯WTA首冠。

「拿到生涯第一座WTA巡迴賽冠軍獎盃，感覺太棒了。」帕克絲笑著說，「言語無法完整說明這一切，去年我還只是在打ITF國際網總6萬美元的決賽，現在我贏得WTA 250等級冠軍。」

帕克絲感性說道：「我想，法國現在在我心裡會有個特別位子，明年我會回來爭取連霸的。」

去年美網4強賈西亞是里昂女網賽單打頭號種子，她的雙發失誤，讓全場發出15記愛司球並保住所有破發點的帕克絲拿到冠軍，賽後賈西亞表示：「恭喜帕克絲打出精彩的一周，若妳持續打出這樣的水準，肯定世界排名會一直上升的。」

就是里昂人的賈西亞，賽後也感謝球迷的支持，她用法文補充，能在家鄉比賽意義重大，大家從第1分到最後1分為她加油，她非常感謝。