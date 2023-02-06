「2022國際咖啡杯大賽」套件組首獎是台灣柯有政《刻花咖啡濾杯組》。（蔡雯如攝）

「2022國際咖啡杯大賽」矢次美穗（Yatsugi Miho）作品《moco》，以純白釉色搭配泡泡噴湧般的造型，令人眼睛一亮。（蔡雯如攝）

「2022國際咖啡杯大賽」吸引全球38個國家190位創作者參與，歷經多項審查，陶博館即日起至4月16日於3樓市民陶藝平台展出17國49件精選創作，邀請咖啡愛好者一起賞器具，並沈浸在濃濃咖啡香的視覺饗宴。

陶博館館長張啟文表示，陶博館的陶藝展覽與教育活動，受到陶藝界熱切關注，也屢屢在國際展現能見度，歷年來推出的駐村、陶藝賽事、陶藝申請展常吸引國際陶藝家參與，隨著疫情趨緩，國際交流逐漸回溫，多處國外陶藝聚落、博物館和陶藝專業人士洽訪，推展合作策展或陶藝推廣計畫，也與國際姊妹館恢復成跨館交流。

陶博館第三屆國際咖啡杯大賽來自國外的投件比例達45％，較第一屆17％的國外參與者多出許多，本屆首度分為「套件組」及「單件組」，創作者除大展陶技外，也反映創作者自身的文化背景、咖啡飲用習慣，作品風格多樣。

其中，本屆套件組首獎是台灣柯有政《刻花咖啡濾杯組》，以繁複的刻畫工序細膩地在杯身刻飾台灣代表建築和常見動植物，構圖配合釉色與造型，營造沈靜且雅緻的整體感，像是柯有政的創作動機，希望帶給享用者味覺、視覺的雙重感動。

另外，陳瑞諭《黑白映像》、陳智彥《歹銅舊錫》分別獲得套件組優選，《黑白映像》以淋釉表現流動線條，視覺感十足，可聯想到香醕咖啡的飲啜口感；《歹銅舊錫》以質樸素雅的色澤傳達念舊惜物情懷。

單件組首獎創作者Elena Petko兼具陶藝家、建築師雙重職涯，將建築設計經驗融入《ARCHICUP》創作，將金屬O形環跨材質與陶瓷結合，設計成左右手都能使用的咖啡杯，質地、造形、功能和美感也達到和諧平衡，深獲評審團青睞。

山下奈穗（Yamashita Naho）作品《Pentagon》則獲得單件組優選，該作品運用3D電腦輔助設計列印展現陶瓷藝術，實用又美觀；另一個獲得優選的矢次美穗（Yatsugi Miho）作品《moco》，以純白釉色搭配泡泡噴湧般的造型，令人眼睛一亮。

陶博館表示，除了「2022國際咖啡杯大賽」展覽，兩年一度的「2022台灣國際陶藝雙年展」也盛大展出中，更多展訊可上陶博館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）及粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。