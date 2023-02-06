證交所統計，外資上周在集中市場買超1,195.46億元，累計今年初至2月3日止，外資買超為2,451.48億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20.17兆元，占全體上市股票市值的41.33％，周市值增加1.18兆。

就個股買賣超方面，上周外資自集中市場買超最多的前三檔上市股為：聯電買超176,229張、台積電買超113,779張、華新買超53,076張；賣超最多的前三檔上市股為：鴻海賣超88,343張、中信金賣超62,855張、第一金賣超54,714張。