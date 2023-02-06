安卓陣營年後反攻，台灣三星電子今日宣布Galaxy S23旗艦系列正式在台上市，期望為台灣智慧型手機市場挹注換機動能。售價方面，Galaxy S23 Ultra入門價256GB為40900元，512GB為44900元，12GB＋1TB為52900元，除1TB僅提供深林黑、曇花白兩色，其餘兩款還有夜櫻紫、墨竹綠可選。

台灣三星電子總經理梁準原表示：「手機的重要性不言而喻，早已成為人們打理日常事務的核心，串聯你我生活的各個層面。此信念切中三星行動通訊事業部（MX）的核心目標－透過豐富人類生活的行動技術，為更美好的世界做出貢獻。Galaxy S23旗艦系列聚焦相機、效能與永續，以強悍攝錄影功能及高生產力 S Pen，打造登峰造極的行動使用體驗持續看好高階市場成長動能，預估Galaxy S23旗艦系列銷售量較前代成長兩成。」

Galaxy S系列素以頂規相機聞名，不論是社群玩家或是攝影高手，皆能恣意捕捉生活中的每個精彩瞬間。超明亮夜幕攝影，完美紀錄日夜美景：透過強大的超高畫素感光元件，及更快的Dual Pixel AF對焦技術，Galaxy S23旗艦系列在暗夜自拍、人像攝影及錄影上皆大幅躍進。

Galaxy S23 Ultra更搭載2億畫素相機，搭配AI運算自動調整陰影與光亮，無論是放大多人的團體照、或是將喜愛的數位影像輸出成大型海報，微小細節無所遁形！支援Expert Raw應用程式，新增支援50MP解析度、自拍鏡頭，可自主調校光圈快門等各項參數，挑戰需長時間曝光的天文攝影，甚至具備多張影像疊合的攝影功能，讓智慧型手機也能輕鬆拍出極具創造力的專業作品。

為提供消費者絕佳的使用體驗，Galaxy S23旗艦系列硬體規格再升級，全新一代高效能處理器展現更勝以往的穩定表現，不論拍照錄影、日常或是重度娛樂使用，都能發揮極致效能、順暢運行不卡頓！新一代智慧電池能聰明調降耗電程度、減少非必要的電力耗損，追劇、遊戲一整天也無須擔心。此外，Galaxy S23旗艦系列搭載全面升級的熱導板，散熱效能提升，可維持機器的溫度平衡；而Dynamic AMOLED 2X生動的顏色表現，以及卓越的Vision Booster智慧調節螢幕功能，可根據環境光源三階段自動調節最適亮度，維持可見度與舒適度，輕鬆享受更不受干擾的沉浸體驗！

Galaxy S23 Ultra機身嵌入S Pen，靈感隨想隨寫，工作效率及生活質感同時擁有。升級的轉換文字功能，更支援在Google網頁、Google Map等應用程式搜尋欄上書寫文字，可快速辨識、縮短平均搜尋時間；在Google Meet視訊會議期間，支援同時編輯Samsung Notes，賦予Galaxy S23 Ultra高效生產力。此外，進階的One UI 5為使用者獻上最個性化的手機體驗，用戶可透過各式進階選項，隨心所欲自訂鎖定螢幕畫面與通知快捷鍵，並依需求將多重視窗個人化，打造專屬於你的行動裝置。