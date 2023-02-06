明道中學副校長陳炤華（左）與加拿大布萊斯學院代表Peter Chen（右）6日共同簽署合作備忘錄。（明道中學提供／潘虹恩台中報導）

台中市明道中學與加拿大安大略省私立高中布萊斯學院（Blyth Academy）6日共同簽署合作備忘錄，全面啟動台加高中雙聯學制，未來明道學子可透過線上選修6門課程，取得台灣與加拿大安大略省高中雙文憑（簡稱OSSD），有利於申請海外各大學名校，預計在112學年度正式上路。

布萊斯學院曾獲美國《赫芬頓郵報》評比為加拿大排名第一的私立中學，明道中學副校長陳炤華與加拿大布萊斯學院代表Peter Chen於6日共同簽署合作備忘錄。

明道中學指出，台加高中雙聯學制課程同時提供高中部、技高部的學生選修，擴展明道高級部學生國外的升學進路與增加國際競爭力；選修的6門課程共6學分，分別為ESL4、ESL5、G11高中英文、G12大學英文等4門英文課程及G12進階函數、G12微積分向量等2門專業課程。

明道中學表示，有意海外升學或是想要增強英語能力的明道學子可申請此課程，平日在校正常上課，課餘及寒暑假時間則參與加拿大全英線上課程，並藉由專班導師、助教的英文學習輔導機制，不出國就能夠提升英文聽、說、讀、寫的能力，3年後可同時取得台灣與加拿大加拿大安大略省高中文憑，有利申請加、美、英、澳、香港、新加坡等名校大學。

明道中學校長汪大久說，明道中學多年推動國際教育，秉持以學生為中心的教育理念，持續推動雙語校園、海外文化交流、國際教育旅行等各項國際教育；此次與加拿大安大略布萊斯學院合作推動台加高中雙聯學制，不但深化了明道中學的國際教育，更讓每一個在明道求學的學生，都能藉由學校所提供資源中，提升自己的語文素養、培養國際移動力，讓未來充滿無限的想像與可能。