土耳其6日凌晨4點17分發生規模7.8地震，震央在土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）附近，土耳其災害與應變管理署（AFAD）則指震央靠近南部城市卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）。在台的土耳其籍Youtuber圖佳也曬出親人所在地的慘況，透露當地有許多房子倒塌，很多人都在等待救援。

土耳其籍Youtuber圖佳今（6）日在社群平台發文：「今天土耳其時間早上四點，土耳其南部的城市發生7.8的強震，有許多房子倒塌，一直有持續的餘震發生，非常不巧，我的大妹妹Ebru正在這裡！」他不停打電話聯絡妹妹，後來妹妹表示房子有問題，且有至少12次餘震，透露妹妹害怕到一直哭，只能和其他人一起在客運站等待救援，「已經有很多房子倒塌，不知道多少人被壓在下面」，圖佳表示有斷斷續續的連絡妹妹，但因為現場情況混亂，讓他壓力很大，希望地震不要再來了。

他曬出妹妹傳來的照片，只見建築物經過地震後崩塌，完全看不出來原先的建築外貌，牆壁都碎成一片片，畫面十分可怕，許多人開著手電筒在廢墟中搜尋，地上可以清楚看見鋼筋都彎了，情況相當嚴重。身為土耳其人的主持人吳鳳也心繫家鄉發文：「聽說地震災區很多大樓倒塌！也有人失去生命！為土耳其祈禱！冬天非常冷，我也很難過！」

根據《CNN》報導，土耳其副總統奧克泰（Fuat Oktay）表示地震造成至少有284人死亡，敘利亞傳出有386人死亡，兩國受傷人數超過3千人，目前已經派出搜救隊，死亡人數和受傷人數恐會繼續增加。