基隆市公車爆拒載身障者，基隆市政府表示，將在一周內懲處涉案司機，並強化司機宣導。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府日前接獲民眾投訴，指有一位使用電動輪椅的身障民眾，遭公車司機拒載。經過市政府及公車處進一步調查，基隆市政府發言人余治明及公車處長陳新埤6日下午召開記者會，除公開向民眾致歉外，也表示將在一周內進行懲處，並強化公車司機的宣導，避免再發生類似事件。

基隆市公車處長陳新埤表示，市府在接獲民眾投訴後，便展開相關調查。發現事件發生在4日晚間6時58分左右，由林姓駕駛市公車處所屬的202路線，在行經部立基隆醫院站時，見到使用電動輪椅的民眾候車，非僅未協助民眾上車，還以無陪伴者及車上客滿等理由，拒絕身障民眾搭乘，並要對方等下一班車。

陳新埤表示，代表公車處向民眾致歉，表示公車處會加強駕駛教育，並呼籲站在乘客立場服務乘客，同時將訂定嚴格稽查標準予以落實。

余治明表示，雖然沒有明文規定，但公車司機應先安排特殊需求的民眾上車，待輪椅安裝固定後，再請一般民眾上車，影片中明顯只剩下身障民眾停留在原地，司機聲稱客滿，而忽略身障民眾的需求，當日的處置明顯不妥。

陳新埤也指出，林姓司機以身障民眾未有陪伴者一項拒載，卻無視民眾使用電動輪椅，原就有一定行動能力，認為林姓司機有服務上之疏失。

余治明強調，有愛城市的目標，應是兼具包容、尊重每一位市民朋友，我們無法坐視甚至忽略這類事情的發生，特別是社會上需要被幫助的身障朋友。為此，市府將在一周內針對此事件進行懲處，同時加強每一位公車駕駛的宣導，避免此事件再次上演。