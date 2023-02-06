跟死神搶人！新北市新店1名46歲陸姓男子，上月31日深夜突然心肌梗塞，妻子發現後立即撥打119報案，警消到場後發現他已經心肺功能停止，救護員立即對他實施CPR，並在現場電擊、施打骨針及強心針藥物，經15分鐘現場急救後恢復呼吸脈搏，送醫後加裝葉克膜，目前轉入加護病房觀察，狀況逐漸好轉當中。

據了解，陸男當天深夜11時許，在家中突然感到呼吸急促，不久後便失去意識，家屬表示，他在半個月前才在三軍總醫院因心肌梗塞做心導管手術住院，當天突然昏厥，並失去呼吸脈搏，救護人員唐健豪、張仁樺、趙得岑、葉奕均等4人迅速到場，並在現場實施急救，恢復心跳後趕緊送醫，到院後診斷出嚴重的冠狀動脈栓塞，院方替他裝置葉克膜維生系統轉入加護病房觀察。

新北市消防局新店分隊救護員唐健豪表示，以往注射強心劑藥物大約要花費12至15分鐘，藉由電動骨針可將時間縮短到7至9分鐘，加強急救的效率。

目前新北市消防局授權99名高級救護技術員施打電動骨針，儘管電動1組要價新台幣6萬多元，且施打一針就要2700元所費不貲，但在國外已行之有年，且成功施打率高達98％，可以縮短給藥時間，增加存活機率。