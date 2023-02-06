2023台北燈會5日晚間正式開幕，蔡英文總統、台北市長蔣萬安皆出席開幕儀式，儘管主要展區都是由隸屬中央政府的交通部觀光局在規劃，但台北市「大管家」李四川依然盡心盡力做好北市份內事務，另他也抓緊時間巡視台北各個工程，直言國內缺工、原建材物料上漲已成難題，不過仍強調，自己會想盡辦法給施工團隊打氣，相關建設一定要如期完成，網友對此也表示相當溫馨。

李四川今（6）日在臉書表示，這幾天雖然忙於台北燈會，但也看了環南市場、南門市場改建工程、二殯二期工程。他盛讚各工程的施工團隊都很認真，但受國內缺工、原建材物料上漲的影響，要照原預定的完工期程完成，實際上都不樂觀。但南門市場涉及中繼市場的租約、二殯二期工程涉及一殯的拆除，市府還是會要求要如期完成。

李四川還提到，座談中聽到施工團隊的訴苦，自己想盡辦法給他們打氣，也幫忙他們解決使用單位與施工單位的介面問題，同時最重要的是，還是要把施工品質做好。他強調，「我與施工團隊有約，我每個月都會來看，我們一起為市政建設打拚。」

網友們看到李四川的發文，紛紛點讚並留言為他加油打氣，「台北市有務實的川伯副市長真好，為基層的工務人員打氣，讓人溫馨」、「認真有責的團隊，在李副督導的帶領一定會打造出最好的首善之都」、「川伯跟所有團隊辛苦了！台北市民有你們真好」、「捨棄企業高薪，無私為台北奉獻，高風亮節的節操令人敬佩！」