一名曾在汽車旅館工作的女子因欠錢，竟在友人的慫恿下假借自己懷孕，實則向汽車旅館老闆勒索30萬「墮胎費」，不料旅館老闆反應淡定，還要對方一夥人「去報警」，讓前去討要墮胎費的「兄弟們」不滿，直接在汽車旅館上演全武行，一行人最後遭依恐嚇取財未遂罪嫌起訴，遭判3到5月不等有期徒刑。

小美（化名）和花花（化名）兩人都在彰化某汽車旅館工作，並同時在2014年離職，由於花花積欠小美債務一直無法償還，某次聊天時花花表示自己曾和汽車旅館老闆發生性關係，小美竟動起歪腦筋提議花花向汽車旅館老闆表示自己懷有身孕，要求老闆出面負責，並再由小美男友撂人一起向老闆追討30萬元的「墮胎費」，小美男友一行人拿出胎兒超音波照片恫稱「不處理就要來鬧、看要拿多少錢出來處理」，但汽車旅館老闆聽後僅淡定表示「如有此事請去報警」，一行人見他沒打算掏錢便悻然離去，然而小美男友不甘被打發，又折返向老闆討錢，雙方一言不合爆發衝突，雙雙掛彩。

小美及男友一行人到案後對全案坦承不諱，花花遭依共同犯恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日，緩刑2年。另外，法院依恐嚇取財未遂罪判小美男友5月徒刑，小美則遭判4月徒刑，緩刑2年，而小美男友的友人因犯共同犯恐嚇取財未遂罪，遭判3月徒刑，可易科罰金。