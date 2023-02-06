先前因為兵役問題鬧得沸沸揚揚的旅外好手張育成，確定進入經典賽中華隊30人名單，總教練林岳平持續都有掌握他的近況，預計14日加入中華隊，教練團也轉達訊息，要他加入中華隊時，身體狀況就必須要進入比賽期。

這次中華隊的旅外好手，除了旅日組因日職規定15日放人，16日才會向中華隊報到，目前已有鄭宗哲、林子偉隨隊練球，張育成及鄧愷威則都還在美國訓練。

林岳平表示，後勤團隊一直有在與張育成聯繫，目前得知他14日報到，預計安排鎮守一、二壘，「他現在是在美國做訓練，準備賽季，加入時間正好是練習賽，我們會轉達他回到中華隊時，身體狀況就必須要進入比賽期，透過比賽調整狀態。」

至於鄧愷威則是安排擔任先發投手，教練團也持續掌握他的訓練及報到時間，可能落在8至10日這3天，「他目前在美國也一直在牛棚中，近況相當不錯，也都有傳他牛棚的影片給我們，若10日加入也趕得上14日開始的自辦賽。」

「餅總」也提到，今天確定30人名單後，就要準備開始策劃最佳出賽隊形，中華隊自辦賽將從14日開始，前5場自辦賽未對外開放，25至27日3場自辦熱身賽，中華隊將在新莊棒球場依序碰上樂天桃猿、中信兄弟、味全龍，內野門票500元、外野300元。