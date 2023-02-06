石岡區道路復建工程今天發生工安意外，1名工人被落石砸傷送醫不治。(民眾提供)

台中市養工處在石岡區石岡街頭坪巷進行復建工程，52歲的吳姓工人6日被落石砸傷，當場無生命跡象送往署立豐原醫急救，經搶救後仍宣告不治。中市府建設局強調，工地現場勞安設施完善，落石於工區範圍外落下，初步勘查應屬工地突發意外，目前由市府勞動檢查處現勘調查中。

台中市消防局於6日上午10時56分獲報，石岡區石岡街頭坪巷附近有工安意外。報案人表示，現場是養工處道路復建工程，1名工程人員遭落石砸傷，疑似被落石壓住尚未脫困，消防局立即派遣石岡分隊、消防車1輛、救護車1輛、人員5名前往搶救。

消防人員到場發現，52歲的吳姓工人，左腳開放性骨折，當場沒有呼吸心跳，經急救後送往衛福部豐原醫院治療；院方表示，吳男胸腹部大面積挫傷，左下肢有大範圍撕裂，經搶救後，於中午12時10分宣告不治。

警方表示，這起工安意外發生在石岡區中91縣道，警方所接獲110報案有落石砸傷案，經所長余青峰率員到場處理，一名正在負責擋土牆基座鋼筋綁扎的工人被山坡滾下的落石砸中左側腹部。台中市勞檢處接到通報後，派員到場調查，意外發生的相關原由。

市府建設局說，此案發生在工區範圍外落石滑落，吳姓承包工程人員因事發突然閃避不及遭砸傷，11時30分送抵豐原醫院搶救不治。經通報警察及勞檢相關單位到場，查工地現場勞安設施完善，初步勘查應屬工地突發意外。

建設局強調，目前由市府勞動檢查處現勘，此案保有工程保險，將配合後續檢調現勘後，依工程保險處理相關賠償事宜。對於這起工區意外，市府感到難過不捨，除派員已慰問家屬外，並將積極協助家屬處理後續事宜。