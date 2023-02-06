大型科技股成為6日大跌的重災區，拖累恒生科技指數跌3.65％，報4,464.82點。萬國數據跌8.65％，嗶哩嗶哩跌5.38％，快手跌5.05％，騰訊跌2.1％。
另，黃金股集體走低，山東黃金跌6.01％，紫金礦業跌超5％，招金礦業跌4.56％。此外，汽車股下跌，長城汽車跌超6％，蔚來跌超5％，零跑汽車跌4.8％。
受外圍股市及中美關係轉趨緊繃影響，港股6日開低走低，科技股、汽車股更成為重災區。截至收盤，恒生指數跌2.02％，報21,222.16點；國企指數跌2.68％，報7,189.37點。紅籌指數跌1.37％，報3,890.65點。大盤全天成交量1,360.2億港幣。
大型科技股成為6日大跌的重災區，拖累恒生科技指數跌3.65％，報4,464.82點。萬國數據跌8.65％，嗶哩嗶哩跌5.38％，快手跌5.05％，騰訊跌2.1％。
另，黃金股集體走低，山東黃金跌6.01％，紫金礦業跌超5％，招金礦業跌4.56％。此外，汽車股下跌，長城汽車跌超6％，蔚來跌超5％，零跑汽車跌4.8％。
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