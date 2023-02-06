大型科技股成為6日大跌的重災區，拖累恒生科技指數跌3.65％，報4,464.82點。萬國數據跌8.65％，嗶哩嗶哩跌5.38％，快手跌5.05％，騰訊跌2.1％。

另，黃金股集體走低，山東黃金跌6.01％，紫金礦業跌超5％，招金礦業跌4.56％。此外，汽車股下跌，長城汽車跌超6％，蔚來跌超5％，零跑汽車跌4.8％。

恒指午盤收跌2.31％ 恒生科指跌近4％
A股早盤震盪走低 房產、水泥、金融股跌逾1％
《港股》網路股不振 恆指小跌0.12%
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