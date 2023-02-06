張善政致贈山水結晶葫蘆瓶予日本香川縣知事池田豐人。(蔡依珍攝)

香川參訪團除了香川縣政府，還有高松市政府、高松機場、香川縣觀光協會及香川縣議員等成員一同來訪。(蔡依珍攝)

香川參訪團除了香川縣政府，還有高松市政府、高松機場、香川縣觀光協會及香川縣議員等成員一同來訪。(蔡依珍攝)

日本香川縣知事池田豐人6日率代表團拜會桃園市長張善政，2首長都恭喜對方去年當選，雖然因疫情交流受阻，但桃園的楓半馬對應香川的丸龜半程馬拉松、桃園地景藝術節對應瀨戶內國際藝術祭，兩地直航已在1月重啟，希望促進雙邊市民更多交流互動。

張善政恭喜池田豐人去年9月當選香川縣知事，提到過去2年雙方因疫情影響，交流受阻，但仍感謝香川縣去年7月熱情參與桃園舉辦的國際交流友好城市物產展，令桃園市民印象深刻。

張善樂見疫情舒緩，讓桃園與香川的班機於今年1月19日恢復直航，兩地直航也在今年邁入第10年，悠久歷史象徵兩邊深厚友誼，未來幾年希望在觀光、體育方面加強雙邊交流，像是體育方面，香川縣的「香川丸龜國際半程馬拉松」與桃園市的「桃園半程馬拉松─石門水庫楓半馬」，雙方都能派出最好的選手互相交流參賽。

另外觀光文化方面，「瀨戶內國際藝術祭」與「桃園地景藝術節」，都是相當著名的藝術活動，期待雙邊居民積極參與對方的藝術節，也希望代表團訪賓能在台灣感受到友善、溫情的招待。

池田豐人則笑說自己「早一步」，自己去年9月當選，張善政則在11月贏得選舉、12月順利擔任桃園市長，2 人都是新上任的首長。他說這是他第二次來台，之前來台是30多年前的事，印象當時去過小人國，30年不見，對台灣發展感到驚訝。

池田豐人說，桃園─高松航線已於1月19復航，希望市府局處協助，讓桃園與香川的交流更順利，兩地都有馬拉松和藝術節活動，期許加深文化、體育和藝術交流，展現全新開始。

香川參訪團除了香川縣政府，還有高松市政府、高松機場、香川縣觀光協會及香川縣議員等成員一同來訪。張善政致贈山水結晶葫蘆瓶予日本香川縣知事池田豐人，另也準備具有桃園特色的伴手禮「甘心樂意果乾禮盒」予代表團訪賓。而香川縣知事池田豐人也準備香川縣特色領帶、香川漆器「象谷塗」贈予張善政；香川縣議會議員鎌田守恭、香川縣觀光協會會長三矢昌洋也分別贈予張市長香川漆器及特色伴手禮盒。

香川縣代表團也分別就高中生國際交流、高中女子壘球、農業發展等議題進行交流，並期盼未來雙方都能夠針對不同領域的議題共同努力，往實現的方向一同邁進。張善政也感謝香川縣代表團針對不同層面的議題進行交流，擴大交流的廣度與深度更是市府團隊追求的目標，未來必定全力以赴。