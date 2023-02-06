桃園市議員張碩芳今邀集福安里里民共同召開記者會，居民紛紛發言表達意見。（陳夢茹攝）

桃園市桃園區建國路123巷、建華一街約有100戶的居民仍使用老舊的天然氣管線，甚至自來水管線疑似還是用鉛管，市議員張碩芳今邀集福安里里民共同召開記者會，控訴遲未汰換的主因是該條路為私有地，地主不同意開挖，希望政府以公權力介入協商，讓居民能享有自來水、瓦斯等基本權益。

福安里里長鄭西元表示，近期有民眾施作工程時意外發現地下管線似乎還是使用鉛管，長年喝鉛水恐對身體造成傷害，另還有瓦斯洩漏的問題，這些問題只要進行汰換就能解決，無奈福安里多數土地早期都屬於同1名大地主，即便是既成道路但地主不同意開挖，市府、欣桃與台水公司都無法可管。

「自來水跟瓦斯都是必要的維生系統！」住在桃園區建華一街的里民控訴，居住在此多年卻連自來水、瓦斯管線都沒有，想埋管新設管線都沒辦法，理解也支持使用者付費的道理，但地主多年來始終不願接受補償金，因此長年沒辦法享有自來水、瓦斯的基本權利。

自來水公司第二區管理處回應，多年前便已參照埋管的圖資，針對市內的鉛管做汰換，主幹管部分皆已汰換完畢，的確在挖水溝時有時候會出現圖資上未顯示的鉛管，都會立即一併汰換，若民眾有發現零星個案也能向台水公司通報。

自來水公司第二區管理說，建國路、建華一街在圖資上並未顯示該處有鉛管，不過若民眾有所疑慮，會派員到現場做勘查，但也坦言開挖道路若涉及私有土地還是得與地主協調，無法說換就換。

既成道路開挖經常受到阻礙，楊梅區福人路某社區有近200戶居民30多年沒有自來水可用，在地民眾苦盼能埋設自來水管線，也是因為該塊土地屬於私有地，地主遲不同意開挖，至今仍無解。

經發局公共事業科長游慧玲說，桃園區的問題有待台水公司勘查釐清後，會出面協助與地主做協調。至於楊梅區的部分，由於該地區地勢較高，目前已尋覓到設置加壓站的土地，不過後續還是要和私有地地主進行協商，強調市府會盡全力協調。