林志穎近日遭目擊開著要價188萬以上的BMW I3電動車外出聚會，還直接停在貨車裝卸停車格，遭巡邏員警發現後開單。（翻攝畫面）

林志穎去年7月駕駛特斯拉發生嚴重自撞，經手術修復後至今仍持續靜養，沒想到他近日遭目擊開著要價188萬以上的BMW I3電動車外出聚會，還直接停在貨車裝卸停車格，遭巡邏員警發現後開單；畫面中，林的車子停在籃白線組成的專用車格，雨刷上還夾有罰單，此外開車上路的畫面也曝光。

據《TVBS》報導，林志穎被捕捉獨自開車到北市中山區的餐廳與朋友聚會，開的是要價百萬的BMW I3電動車，不過卻是停在「貨車裝卸專用格」，被巡邏員警開單，事後林志穎離開餐廳發現被車上夾著紅單，只好收下開車離開；警方回應該車格屬於貨車裝卸專用，當時並非一般車輛可臨停時段，依法開罰600到1200元罰鍰。

林志穎近日遭目擊開著要價188萬以上的BMW I3電動車外出聚會，還直接停在貨車裝卸停車格，遭巡邏員警發現後開單。（翻攝照片）

林志穎去年7月22日駕駛特斯拉在桃園發生嚴重自撞意外，當時座車起火，發生車禍時第一時間就被熱心路人救出，緊急送往長庚醫院，車禍造成右手肩膀肱骨粉碎性骨折、顱內出血以及輕微腦震盪，因撞擊力道也產生右側氣血胸，在加護病房待了10天，手術後已經回家低調休養，估計復健至少需要一年時間。

林志穎去年12月時發文表示「全力復健」，時隔5個月車禍帶來的身體損傷還沒完全恢復，林志穎在留言區更貼出X光片，無奈表示「鈦合金手臂需要時間訓練」，X光片中可以看到他的骨頭中被植入不小的鈦合金固定，當初傷勢嚴重程度不言而喻，他也坦言：「說不痛是騙人的」，許多粉絲看到後都很心疼，紛紛祝福他能夠早日康復。