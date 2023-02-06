民進黨台北市議員簡舒培近日針對大安區立委（台北市第6選區）席次頻頻開砲，不但罵國民黨厚顏無恥、吃人夠夠，還酸藍營前台北市議員羅智強「想選得要命路人皆知」。對此，羅智強反虧簡舒培想選立委叫為民服務，羅智強就是厚顏無恥？這種綠能你不能的標準會搞得大家很亂。

簡舒培今(6日)在臉書發文嗆國民黨，一而再、再而三拋棄大安區市民，「厚顏無恥、吃人夠夠！」她說自己最近在大安區掛「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」布條，被藍營台北市議員楊植斗酸想選立委想選得要命，她反批羅智強才是「想選得要命路人皆知」，批國民黨欺人太甚。

「簡舒培的邏輯，其實我不太懂。」羅智強稍晚也在臉書發文反酸表示，簡舒培想選立委，叫做「為民服務」；羅智強想選立委，叫做「厚顏無恥」？簡舒培剛選上議員想選立委，叫做「更上層樓」；王鴻薇剛選上議員想選立委，叫做「吃人夠夠」？「我也是被徹底打敗了！」

羅智強展現風度強調，簡舒培是民進黨的超級戰將，這一次大安文山市議員選舉，她拿下民進黨的第一高票，以簡舒培這樣的成績，想要代表民進黨選立委，絕對是夠資格。對這一位台北市議會的老同事，他也會給予祝福。

「但是，邏輯還是要有一致性！」羅智強重申，別人換跑道選立委是「罪該萬死」，自己換跑道選立委是「順天應人」？這種「綠能你不能」的奇特標準，會把大家搞得很亂耶！