財政部國產署公告標售都更分回宅，此批共計推出19戶，其中位於台北市中正區「冠德羅斯福」有18戶，台北市萬華區「全坤威峰」店面1戶，而全坤威峰標售價格再降約2％，預計2月24日開標。

根據國產署公告，冠德羅斯福共計18戶，總價約在1.2億元到1.44億元，面積大約100多坪，每坪單價大約在120萬元到130萬元左右，去年首度列標標售，分別於11月與今年1月各標脫1戶。

冠德羅斯福鄰近古亭與中正河濱公園、客家文化主題公園、龍安及古亭國小、螢橋及龍門國中、台灣大學及國立臺灣科技大學等學區綠地；並鄰近捷運台電大樓站、捷運公館站、建國高架道路等，地處台北市精華地區。

另外1戶則是「全坤威峰」店面，底價4472萬元，較上次列標底價再降約2％，面積約有54坪。標的位置鄰近西門商圈、西本願寺遺跡廣場、和平醫院及捷運西門站，商業活動熱絡，生活機能便利。