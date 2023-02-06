土耳其南部發生規模7.4的強震，造成嚴重死傷。土耳其郵報(Posta)的報導，位於南部的著名千年古蹟-加濟安泰普城堡(Gaziantep Castle)，也因強震而倒塌，這座古城最早建於羅馬時期，迄今已有一千多年的歷史。

加濟安泰普城堡。(圖/土耳其旅遊業局)

加濟安泰普城堡建在土丘之上，視野良好。(圖/土耳其觀光局)

土耳其災害應變管理局 (AFAD) 表示，地震發生在當地時間凌晨4點17分（台北時間9點17分），加濟安泰普省(Kahramanmaras)努爾達吉(Nurdagi)以東23公里發生規模 7.4地震。附近至少6個省份都有明顯震感，隨後又發生了多次餘震，最大餘震達到6.7。

Gaziantep castle (first built by the Hittite around 3,5 thousand years ago and then rebuilt by Roman Empire around 1700-1800 years ago) before and after the Turkey-Syria #earthquake today pic.twitter.com/2RfSbSssc3 — Michael Elgort 🇺🇦✡️ (@just_whatever) February 6, 2023

就推特流傳的畫面，城堡因強震而嚴重傾頹，多數城牆、塔樓被震垮，未來的修復工程相當艱鉅。

加濟安泰普城堡是一個土丘上的防禦堡壘，圓形城堡的周長為 1,200 公尺，有12座塔樓。該城堡最初建於2~4世紀，羅馬帝國中後期，原本是具有駐守功能的瞭望塔。到了公元6世紀，東羅馬帝國著名的查士丁尼大帝(Byzantine Emperor Justinianus, 在位527-565年)，為了抵禦波斯人，對城堡進行了擴建，形成了現在的規模。