土耳其今天當地時間清晨4時17分發生規模7.8強震，震央就位於南部大城加濟安泰普（Gaziantep）的努爾達伊鎮（Nurdağı），鄰近敘利亞北部邊境，深度僅17.9公里屬於淺層地震，釀成嚴重災情。

(18:35更新)

綜合英國《衛報》（The Guardian）、BBC最新消息指出，土、敘兩國的罹難人數持續攀至1,200人，另外有超過5,383人受傷；土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，搜救工作持續進行，無法預測未來罹難人數。

一名駐加濟安泰普的記者(Eyad Kourdi)告訴CNN :「感覺永遠不會停止…」主震發生當下，他與父母穿著睡衣逃出充滿積雪的屋外，持續11分鐘如地牛翻身，結束後，大約過了20分鐘，又接連發生8次餘震，而且都是在1分鐘內，最大強度甚至到達6.7級，許多居民嚇得在屋外找掩護。