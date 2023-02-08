指甲沒月牙代表身體生病？ 醫師揭「5特徵」健康拉警報

指甲的外觀，不只代表指甲本身健康，也是反映出我們看不到的身體狀況。家醫科醫師姚偉明表示，在醫療上，雖然中西醫的看法會有所不同，但都會從病人的指甲上去看出一些病症，原因是因為指甲是在我們人體的末梢，也就是離心臟最遠的地方，不管是手指甲或腳指甲，它跟血流、血氧供應還有營養狀況都有關係。

姚偉明說一般會從5個指甲外觀去判斷人體的健康狀態，首先是月牙線數量，太多和太少都不行，太多的話則代表有燥熱體質，可能會有高血壓或代謝異常的狀況，太少則是身體太疲勞或體力不足，一般來說10根手指裡出現3到6個月牙是屬於正常狀態。其次是甲面上是否有出現像觸感像瓦楞紙那樣粗粗的稜線，且稜線跟指甲軸線是平行的話則表示腸胃功能不加，反之，則代表生長發育有問題或營養素不足。

此外，甲面若凹凸不平則可能是免疫系統有狀況，像是乾癬或是自體免疫性疾病，還有指甲容易脆裂也可能是代表肝臟代謝和解毒能力不佳的表徵。最後，是西醫較重視的甲床部分，指甲若容易脫離甲床則可能是有甲狀腺問題，以及若甲床上出現紅點，則有可能心內膜炎、肺炎鏈球菌和葡萄球菌等疾病感染。

姚醫師強調，當一個人指甲不健康時，身體也不可能是健康的，但實際的病症和身體狀況還是要讓專業醫生來判斷，並提醒民眾，若發現指甲有異狀時，請就醫尋求專業協助。