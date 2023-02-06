國道3號三峽交流道本月3日下午發生街頭棒球隊攔車砸車暴力案件，3歹徒持球棒砸毀小貨車前擋玻璃、車窗及後照鏡後逃逸，三峽警分局獲報後組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌身分，昨（5）日在高鐵板橋站逮捕22歲主嫌張姓男子及王姓共犯，張嫌坦承犯動手砸車，辦稱是對方逼車才引發衝突，偵訊後警方依強制、毀損及恐嚇等罪嫌將張、王姓犯嫌送辦，並持續追查在逃共犯。

被害人29歲林姓男子3日下午駕駛小貨車前往三峽地區送貨，從國道3號三峽交流道下匝道時，1輛白色賓士車突然從槽化線切入前方車道，並沿途緊貼貨車左側，下交流道後，賓士車閃雙黃燈超越小貨車擋在前方，緊接著1輛銀銀黑色轎車駛來與賓士車併排，從車上下來3人手抄球棒，對著貨車一輪猛砸，僅用17秒就把前擋玻璃、車窗及後照鏡全部砸毀。

三峽分局鎖定涉嫌車輛及砸車3人身分，5日掌握情資得知張姓主嫌搭高鐵北上，遂在板橋高鐵站將他拘提到案，另外南下嘉義逮捕王姓共犯。張嫌供稱，當天從嘉義北上三峽遊玩，行經國道3號三峽路段時，因友人白色賓士車與自小貨車發生行車糾紛，因此才會將車攔下，用球棒砸車報復，他們不認識被害人，沒想到單純偶發事件卻引起軒然大波。

偵訊後，警方以強制、毀損及恐嚇等罪嫌將林、王男送辦，並繼續查緝其他共犯到案。

棒球隊砸車三峽行車糾紛逼車