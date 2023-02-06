近年來因疫情影響，已停辦2屆的三光元宵晚會活動，中台科技大學今年邀集社區鄰里共同舉行，活動除有晴空舞蹈班的舞蹈表演與三光社區銀髮手鼓樂團的銀髮手鼓展演外，中台科大2社團「M.I.C.T熱舞社」跟「原住民瘋年社」一起共襄盛舉，活動精彩熱鬧。

中台科技大學學生頂著寒冷的氣候，在活動晚會中使出渾身解數，伴隨熱情的原住民音樂下、奔放勁舞，High翻整個會場，跟著社區民眾們做伙沸騰愉悅起來。

中台科技大學學務長林政勳表示，感謝提供師生參與的機會，讓同學藉由與民眾實際互動的過程中，除提升專業技能外，還可將其專業所學回饋社會，拉進學校與社區的距離，讓學生在求學過程中認知自身所學對民眾健康的意義、增加社會認同進而培養現代社會的公民素養。

北屯區三光社區發展協會理事長張淑娥說，拉進學校與社區的距離，讓學生在求學過程中認知自身所學對民眾健康的意義、增加社會認同進而培養現代社會的公民素養。

中台科技大學指出，藉由服務學習的機會深耕在地鄰里，並經由做中學的學習模式，培養學生成為具有「情意」的公民，實踐大學社會責任並增加學生參與服務之機會