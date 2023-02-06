台灣周大觀文教基金會為永續推動「全球熱愛生命運動」，提倡「天生我材必有用」，在中華民國駐印尼辦事處協助下，由創辦人周進華帶領台灣生命鬥士一行，目前首次跨國送愛南亞—頒發全球熱愛生命獎章向印尼阿富汗難民國手米娜·阿薩迪(Meena Asadi)致敬，並為阿薩迪出版自傳《最黑暗的光明》義賣所得嘉惠滯留印尼阿富汗難民圓夢，同時捐贈周大觀遺作《我還有一隻腳》版稅所得、台灣文具，為滯留印尼阿富汗難民義演加油打氣。駐印尼代表處大使陳忠、印尼各界台商、僑胞代表都親臨見證「活著．就是希望」，大家一起把愛無國界的正能量傳出去。

台灣周大觀文教基金會國際及兩岸交流中心執行長周上觀表示，今年從全球各界推薦3124位熱愛生命獎章候選人中，計有：印尼阿富汗難民國手米娜·阿薩迪(Meena Asadi)、俄裔台媳藝術治療家尤湯雅(Yu Tatiana)、非洲索馬利蘭女力先鋒埃德娜·阿丹·伊斯梅爾(Edna Adan Ismail)等22位全球熱愛生命獎章得主，將於9月15～22日會師台北受獎展開關懷生命系列公益活動，為回應亟待救援的希薩魯難民松濤館空手道館（Cisarua Refugee Shotokan Karate Club，CRSKC）的請求，台灣生命鬥士義演會師印尼，呼籲各界雪中送炭義助滯留印尼阿富汗14,000多位弱勢難民迎向陽光．創造希望。

周大觀文教基金會創辦人周進華一行送愛印尼阿富汗難民營學校（Cisarua Refugee Learning Centre），並捐贈文具用品、獎學金等鼓勵弱勢難童、貧童讀出希望，由校長代表接受。(周大觀文教基金會提供)

周大觀文教基金會創辦人周進華一行送愛印尼阿富汗難民營學校（Cisarua Refugee Learning Centre），並捐贈文具用品、獎學金等，鼓勵所有弱勢難童、貧童讀出希望。(周大觀文教基金會提供)

台灣周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示：印尼阿富汗難民國手米娜·阿薩迪(Meena Asadi)—以空手道揚名世界．帶動難民活出希望，她原為阿富汗空手道一姊，曾代表阿富汗、巴基斯坦、印尼出賽，榮獲多種獎項，令人動容。因塔利班掌權後—婦女無法工作、女孩不能上學等等，深陷性別藩籬，還深受阿富汗極端份子威脅，她被迫逃離家園，仍堅持勇敢逐夢，為滯留印尼的各國難民創辦空手道道館，號召所有難民除了運動健身，還要學習一技之長，鼓勵大家揮別難民陰霾．迎向陽光．創造希望，感動印尼、轟動南亞。

台灣周大觀文教基金會26年來，承蒙國內外各界人士支持與鼓勵，永續推動「全球熱愛生命活動」，以提倡：和自己好―熱愛自己的生命、和別人好―尊重別人的生命、和地球好―維護地球的生命，迄今共表揚橫跨七大洲―來自71個國家、416位全球熱愛生命獎章得主，16位全球熱愛生命文學創作獎得主、38位希望獎章得主，並關懷守護31萬多全球最弱勢癌童，深獲全球各新舊傳媒的認同與迴響，都以「生命諾貝爾獎」擴大報導，哥倫比亞國會以2019年第61項決議：頒發哥國國會最高褒揚勳章，2021年聯合國NGO組織更以頒發世界和諧傑出貢獻獎章、2022年中國大陸頒發中華慈孝文化獎章等肯定。