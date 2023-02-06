台中市大肚區遊園路二段79巷某社區大樓5樓住宅6日下午傳出火警，現場1名年約30歲男性受困7樓，幸經消防人員救援成功脫困，並無受傷，另有3名民眾自行脫困成功，同樣皆無受傷。（台中市消防局提供／潘虹恩台中傳真）

台中大肚住宅傳火警 民眾受困Call 119成功自救

台中市大肚區遊園路二段79巷某社區大樓5樓住宅6日下午傳出火警，現場冒出濃濃灰煙，台中市消防局立即派員前往搶救，現場1名年約30歲男性受困7樓，幸經消防人員救援成功脫困，並無受傷，另有3名民眾自行脫困成功，同樣皆無受傷，詳細起火原因尚待進一步調查。

台中市消防局6日下午14時31分獲報，大肚區遊園路二段79巷某社區大樓5樓住宅發生火警，大樓外冒出陣陣濃煙，立即出動第四大隊、犁份、協和、南屯及工業區分隊，共計各式消防車輛14輛、消防人員36人，由第四大隊朱錦源副大隊長在場指揮搶救。

據了解，現場為9層RC建築，燃燒地點為5樓住宅，現場3名住戶，分別為70歲男性、72歲女性以及9歲女童自行脫困成功，3人皆無受傷，另有1名年約30歲男性逃生時打開客廳大門，因濃煙過大受困於7樓，撥打119電話求救。

119指揮中心人員先請該名民眾關閉客廳大門，並以毛巾塞門縫阻隔濃煙就地避難等待救援，消防人員則立即組成搜救小組前往救援，成功將民眾救出，所幸該民眾也未受傷。

台中市消防局表示，此次火警燃燒面積約20平方公尺，火勢於14時54分控制、15時11分撲滅，財物損失及詳細起火原因尚待進一步調查。