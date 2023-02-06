佛光山創辦人星雲法師昨於高雄長庚圓寂，享耆壽97歲，慈濟基金會創辦人證嚴法師今以「尊崇與悼念」為題，發布悼念文表示哀悼。（慈濟基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

佛光山創辦人星雲法師昨於高雄長庚圓寂，享耆壽97歲，慈濟基金會創辦人證嚴法師今以「尊崇與悼念」為題，發布悼念文表示哀悼， 並提及1983年，慈濟醫院第一次動土典禮，星雲大師應邀前來參與動土盛典，對於他對慈濟愛護勉勵，銘感於心。

證嚴法師今透過慈濟基金會發布致唁文，讚揚星雲法師畢生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，於全球創建300餘所寺院，在台、美、澳、菲等地創辦5所大學，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」，實現「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的宏願，利益天下無數信眾，深得普世尊崇。

證嚴法師表示，長期以來，星雲法師積極推動文化教育，指導監修「佛光大藏經」、「佛光大辭典」；相繼成立「佛光出版社」、「佛光山文教基金會」、創辦「香海文化」、設立「人間衛視」；還發行「人間福報」，成為第一份由佛教界發行的日報。此外，星雲法師一生著作無數，輯成「星雲大師全集」365冊出版發行，逾4千萬字。其佛法恢宏與文采深為敬佩。

證嚴法師也提到1983年，慈濟醫院於花蓮國福里舉行第一次動土典禮，星雲法師應邀前來參與動土盛典，並虔心祝福這座匯聚無數善心人士的醫院得以盡早完工啟業，嘉惠病苦眾生。星雲法師對慈濟的愛護與勉勵，讓她銘感於心。

證嚴法師感佩星雲法師一生，秉持佛陀教法，以出世之心行入世志業的精神，堪為典範。深信大師的智慧佛光，將長明不滅，照耀於後世，為世間帶來光明，為迷茫眾生指引方向，度化人心，續佛慧命。