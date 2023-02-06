全球經濟在去年疫情、俄烏戰爭與高通膨壓力下，2023年復甦仍一片未知，中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英6日撰文表示，今年對世界經濟而言，最大確定因素應是中國經濟恢復高成長，重新成為世界最大經濟引擎，研判可對全球經濟成長貢獻率超過30％，並讓GDP增幅有望超過10兆元（人民幣，下同）、來到130兆元總量規模。

陳鳳英更指出，尤其是第三類產業中，包含居民消費、餐飲旅遊、體育娛樂、航空運輸等服務業將出現恢復性高成長，研判服務業將再次成為拉動中國經濟的最大引擎。

具體復甦腳步，據《環球時報》引述陳鳳英分析，今年第1季仍或多或少受到疫情影響，經濟企穩回暖將是主要態勢。但從第2季開始，經濟復甦步伐會明顯加快，整體趨勢可持續到整個下半年。

據國際貨幣基金（IMF）最新發布的《世界經濟展望》報告指出，將中國今年GDP成長率預估提高0.8個百分點來到5.2％。

陳鳳英說明，只要中國經濟恢復能正常發展，受惠去年低基期效應，應能為今年的GDP成長貢獻2個百分點左右的支撐。