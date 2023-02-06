目前仍是「自由身」的旅外好手林子偉順利入選本屆經典賽中華隊30人名單，這次被教練團賦予內外野「工具人」角色，他也樂於接受挑戰，「第一次打經典賽很期待也很緊張，自己會努力不要留遺憾。」也盼透過經典賽的好表現為他爭取到下一紙合約。

林子偉2020年離開待了多年的紅襪隊後，雖然獲得雙城、大都會合約，但近年受到傷勢影響，旅美路並不順遂，去年球季結束後先到澳職磨練，返台後加入中華隊訓練，最終入選30人名單。

這次教練團將林子偉設定為「工具人」角色，總教練林岳平認為，林子偉過去以內野為主，因此一開始加入中華隊就去練外野，先從較不熟悉的位置開始練，轉換守位會比較容易。

對於守外野，林子偉表示，目前慢慢在適應中，還要再熟悉一下草地及飛球判斷。生涯首次為國出征經典賽，林子偉坦言，收到入選通知時很開心，因為是很高階級的比賽，自己也會毫不保留，發揮自己的極限。

這次中華隊預賽與古巴、荷蘭、巴拿馬跟義大利同組，有過多年旅美經驗的他也十分熟悉中南美洲球員的球風，「中南美洲的主要是速度快，也會提點一下隊友這部分，他們也找很多3A、大聯盟的，要再觀察一下。」

對於自己的下一步，林子偉交由經紀公司處理，「經紀公司叫我不要想太多，在經典賽全力以赴。」被問到是否會想透過經典賽證明身手？他說：「可以這麼說。這幾年我比較容易受傷，但現在身體是百分百健康，只要健康，我想都還可以。」