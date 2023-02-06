傳藝金曲獎劇作家施如芳最新劇作《阮是廖添丁》，她表示劇中要讓女生一路贏。（陳俊吉攝）

導演楊景翔想將他童年裡的復古文化和現在的觀眾分享。（陳俊吉攝）

傳藝金曲獎劇作家施如芳最新劇作《阮是廖添丁》，書寫女性英雄故事，她表示，這是一部時代喜劇，挖掘廖添丁時代的女性，有醫師、有作家，說出了1920年代晚期台灣女性故事，「而且故事內容要讓女生一路贏。」

施如芳以近年火紅的影集《后翼棄兵》為例，故事情節可說是讓女性英雄一路贏，「中間會有一些內在的糾結，但最後仍贏到底，就是這麼爽快的戲。」

全劇描述1927年的台北車站，有個瘦長俐落的身影一閃而過，而大時鐘突然憑空消失，只見牆上留下字跡「廖、添、丁」三個字，故事由此展開。

施如芳表示，劇中角色並非憑空想像，而是做了田野調查，人物包括魔術師松旭齋天勝、女作家黃鳳姿、醫師蔡阿信等人，他們的故事也象徵了1920年代晚期台灣女性面臨的新舊處境。

導演楊景翔表示，小時候阿嬤在廟口賣冰時會聽廣播，他也跟著聽，廣播裡有吳樂天講古和念歌，「這是我的童年，不知道這樣的童年未來還會不會有人體會到，所以我想把童年聽到的故事，以當代好玩的方式呈現，因此有了女版、霹靂嬌娃版的廖添丁。」

此外，《阮是廖添丁》也聯手作曲家柯智豪與音樂執導王希文量身打造主題歌曲，今（6）日記者會預演兩首曲目〈講添丁〉、〈行行行〉，將傳統唸歌的精神融合西洋音樂風格，邊唱邊演挑戰演員功力。楊景翔表示，「故事推進時，演員以唱的方式敘述廖添丁傳奇，並反映角色的心境。」演出將於3月24日至3月26日在台北國家戲劇院登場。