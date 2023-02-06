許多情侶雖然生活磨合順利，但卻因為性生活不美滿而苦惱。一位女網友表示，她因為個人身體因素，和男友愛愛時即使用了輔助道具還是常常撕裂傷，因此她決定讓男友告知她後可以去嫖妓，沒想到男友卻偷偷嫖妓未告知，攤牌後才透露原來是男友不知道怎麼講，又怕她理性上同意、感性上拒絕，所以才私底下嫖妓。沒想到貼文一出，釣出一名同樣讓男友嫖妓、約炮的過來人分享，「其實最主要就是建立信任基礎」。

原PO在Dcard發文表示，她的下體很難分泌出潤滑的液體，即使用了潤滑液，愛愛時還是常造成撕裂傷，於是去年反覆受傷時，她同意讓男友去嫖妓解決性需求，「但唯一前提是要先讓我知道他去嫖妓」；沒想到男友卻偷偷嫖妓沒有說，攤牌後才為難的說明，男友不知道怎麼告知又覺得說出來很奇怪，另外也怕原PO理性同意、感性拒絕，於是才會私下嫖妓。

原PO仔細思考後發現，報備嫖妓這件事好像真的有點怪，不過又對於男友私下嫖妓耿耿於懷，覺得男友是不相信她能夠調節自我情緒。原PO分析，目前兩人的性生活處於尷尬狀態，她擔心男友因為她的原因無法滿足性需求，「上次事件過後他和我保證這一年他完全不會出去找，希望讓我安心。但一方面我害怕他又偷偷來，一方面又覺得他一直忍很可憐」，而兩人除了性生活以外的各方面都相當適合，無奈之下只好上網求助。

對此，許多網友建議她可以找醫生進行相關治療，一名過來人則提到，「我同意男友嫖＋約，其實最主要就是建立信任基礎，首先你男友去嫖沒跟你講，不管理由為何，這已經破壞了基本的信任問題，先溝通並解決你內心的安全感與信任是首要目的。如果同意就與男友約法三章，再來就是你的信任問題，如果你覺得想到有什麼會讓自己不開心的點一定要溝通並解決，信任很重要！不管妳想問過程或是比較等等都可以，但雙方一定要據實以報，如果他的作法有任何讓你不開心或覺得沒有安全感一定要先溝通，要記住自己才是第一順位！」