開工後是各公司、企業舉辦春酒犒賞員工的時節，台北喜來登大飯店館內5間人氣餐廳即日起至3月底推出不同於以往的春酒方案，打出米其林推薦餐廳烤鴨桌席、泰國菜千元自由配、還有啤酒與義式美食吃到飽等豐富選項，宴會廳推出3桌起就能訂的微型春酒方案，且訂席宴會廳更送上最多8000元的餐飲抵用金作為春酒大獎。

台北喜來登大飯店餐飲部行政副總謝孟翰表示，許多公司行號因疫情停辦積累了不少預算，今年市場回溫後企業主更偏好精緻菜色與服務為辦桌重點，更有指名品嘗館內餐廳招牌菜色，因此首度推出館內5間餐廳的春酒方案，讓選擇更多元。

今年台北喜來登的宴會廳中式饗宴下修至3桌開席的低門檻，達15桌以上最多還送8000元餐飲金回饋的高贈禮；5度獲米其林推薦的粵菜餐廳「辰園」也推出每桌2萬6800元起的春酒方案，將黃金片皮鴨、脆皮叉燒、羊肚菌鮮鮑燉烏雞、鎮江香醋肉排、蔥薑老酒活龍蝦等招牌料理都大器集結在春酒桌席裡。

除了中式桌席，館內泰式料理餐廳「SUKHOTHAI」推出平日春酒方案，每位1000元就能在超過20款以上經典料理中任選，多少人就能選多少道菜，人數越多享用越多款美食，包含市場最厚月亮蝦餅、正宗泰式咖哩、酸辣拌海鮮及各種碳烤肉食都在選項內，8人成行再送風味茶飲以及摩摩喳喳。

有拿坡里披薩職人協會認證的「比薩屋」則推出「金牌啤酒喝到飽、義大利料理吃到飽」包場春酒方案，每位1500元享受啤酒暢飲與25款人氣料理吃到飽，包含厚切培根凱撒沙拉、義式酥炸透抽、嫩煎比目魚搭珍珠麵、與眾多拿坡里比薩黑松露野菇、魔鬼雙味臘腸、招牌鴨肉無花果等特色風味比薩，獨立場地讓員工更能玩得盡興。

泰式料理餐廳「SUKHOTHAI」推出泰式料理自由配春酒方案。（台北喜來登大飯店提供）

館內人氣Buffet餐廳的「十二廚」也推出尾牙春酒饗宴，各餐期用餐30人以上9折、50人以上85折、75人以上8折優惠，挑高寬廣的中庭、上百道的佳餚美食從爐烤牛肉、現流海鮮、現作甜點等應有盡有。（上述價格需另加一成服務費）

台北大直英迪格酒店則在即日起至3月31日推出「英雄宴」春酒專案，提供創意西式套餐，餐前加贈1小時餐前酒會，獻上指定酒款及軟性飲料，餐期席間也提供啤酒無限暢飲，儀式感十足；若在平日訂80人以上、假日100人以上，另可選擇西式自助餐，大口吃肉，大口喝酒，獨享sneaKOut BAR戶外酒吧包場。

「英雄宴」專案每人1980+10%元起，另外可享客房不分平假日加訂優惠價每房3300元起+15.5%，專案訂房滿20間，贈高級客房住宿劵1張，可累積計算，訂滿50間豪氣加碼贈價值18萬總統套房住宿劵1張。

台北大直英迪格酒店「英雄宴」春酒專案，平日80人、假日100人以上可包場sneaKOut BAR戶外酒吧。（台北大直英迪格酒店提供）

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