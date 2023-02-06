佛光山星雲法師5日晚間圓寂，享耆壽97歲，引發外界哀悼。星雲大師一生廣結善緣，不少演藝圈名人都被其的群眾魅力吸引，像是林心如、郭富城、況明潔、孟庭葦和前主播沈春華等，其中林心如還榮獲星雲大師親賜法名「定如」。

根據星雲大師創辦的《人間通訊社》報導，林心如19年前在日本大阪佛光山道場皈依佛門，成為星雲大師的在家弟子。星雲大師當時親賜法名「定如」給林心如，勉勵她在複雜的演藝圈不隨波逐流、能定心一如。

香港天王巨星郭富城20多年透過朋友介紹，被星雲大師的人生觀念感動，決定皈依佛門，法號「善普」。郭富城曾專程來台為「人間有愛‧為公益而唱」義唱，其中《祈求》、《人間天堂》兩首歌為星雲大師填詞，用歌聲把人間佛教的精神傳遞出去。當時星雲大師邀請郭富城演出人間衛視的戲劇，也勉勵他當香港的貓王。

另外，況明潔也在臉書回憶跟星雲大師因戲劇首次見面時，因年輕不懂要雙手合十問好，但星雲法師不以為意，親切地伸出手與她相握；後來況明潔在日本巧遇星雲大師，已懂佛家禮儀，但師父卻笑著問她：「這次我們不握手了嗎？」溫暖的一面讓況明潔感動不已。

「月亮公主」歌手孟庭葦也發文指出，佛光山開山50週年時，《照亮》是特別獻禮給星雲大師90歲華誕的紀念專輯，「第一首序曲《照亮》是在特別的因緣之下我為他老人家獻唱的」；前主播沈春華也上傳與星雲大師的合照，讚美對方「既是宗教家、慈善家、也是了不得的教育家」。