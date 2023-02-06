首震後不到12小時，土耳其當地時間下午1時24分又發生第二起7.5地震。

繼清晨土耳其南部發生規模7.8強震後，美國地質調查（USGS）最新消息指出，中部又傳出7.5強震，震央就位於距離第一起加濟安泰普（Gaziantep）以北約200多公里的艾爾比斯坦(Elbistan)，深度約10公里。

美國地質調查（USGS）最新消息指出，土耳其中部又傳出7.5強震，深度達10公里。（圖／翻攝自USGS）

當地時間6日清晨4時17分，百年一遇強震發生在土耳其南部城市加濟安泰普（Gaziantep），搜救團隊尚未收拾殘局，不可勝數的罹難者仍受困建築物下方，下午1時24分又發生第二起地震。推特隨即流出災區現場畫面，又有民宅、樓房如骨牌般被震垮，民眾嚇得往外逃竄，漫天瓦礫灰塵飛揚，更增添搜救難度。

Kahramanmaraş Elbistan ilçesi az önce Kahramanmaraş Ekinözü merkezli 7.5 şiddetinde bir deprem daha oldu. pic.twitter.com/fG5DMsfStP — Özgür Çetiner (@ozgrcetiner) February 6, 2023

Elbistan'da meydana gelen son deprem sonrası yeni görüntüler... pic.twitter.com/E8eNUkAD9i — Vatandaş Tube 🇹🇷 (@VatandasTube) February 6, 2023

另外，歐洲地中海地震中心(EMSC) 的數據則顯示，初步地震規模測得為7.7級，震源位於土耳其中南部城市卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaraş)東北67公里處，即「艾爾比斯坦」(Elbistan)。土耳其災害應急管理局表示，此次震級略小、深度更深。