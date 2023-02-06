佛光山創辦人星雲大師5日辭世，而他在1949年來台，當時棲身在桃園中壢圓光寺，為了取得身分，曾徘徊在時任台灣省議會參議員吳鴻麟家門口，最後也順利取利報了戶口，因此也和之後的吳家三位縣長吳鴻麟、吳伯雄與吳志揚保持非常好的交情，而吳家位於中壢鬧區、原為吳鴻麟執業的「中壢醫院」，為紀念與星雲大師的因緣，自2003年起也提供佛光山做為當地的弘法據點。吳志揚6日則說，「吳家失去了一位最棒的家人」。

星雲大師也曾在著作《百年佛緣》中提起這段往事，指出與吳伯雄很早結緣，起因於他的父親吳鴻麟，他在1949年時到台灣，當時不需要入台證，後來台灣實施報戶口制度，但他沒有入台證，如果不能報戶口就不能在台灣久住，為此苦惱時圓光寺一位法師建議他「如果能找到吳鴻麟先生幫忙，就沒有問題了」。

吳鴻麟當時是台灣省議會參議員、警民協會會長，但星雲法師與其沒有任何關係，他想盡各種辦法，於是想到碰碰運氣前往吳住家門口外等候，當他看見吳鴻麟正好從家中走出，鼓起勇氣詢問是否可以協助報戶口，沒想到吳一口氣答應，兩人一起到中壢警分局，吳鴻麟對著員警說「替這位和尚報戶口」，而警察連問都沒問有沒有入台證，立刻就完成相關程序，這也造就他一輩子都可以留在台灣，之後吳家三代吳鴻麟、吳伯雄及吳志揚接連都當桃園縣長，也和他們有了密切往來。

「大師就是吳家的家人！」吳志揚說，當初爺爺的一念之際，造就一家人與星雲大師很深的羈絆，吳家的為人處事和應對進退，深深受到大師智慧與慈祥的思想所影響，當年爺爺過世時，大師人在美國得知消息也立即趕回台灣關心，自己在疫情前時常在弘法相關活動和他碰面，近幾年受疫情影響，加上大師身體也不好才比較少見面，而父親吳伯雄也時常和大師通電話定期保持聯繫，如今大師辭世等於吳家少了一位最好、最棒的家人。