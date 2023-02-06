把握開學前最後1周的寒假商機，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館推出「動物之森 親萌鹿･牛耕樂」冬季住房專案，將依房型人數贈送動物之森探險2選1，房客能前往「張美阿嬤農場」親近小斑比萌鹿，或是在「牛頭司親子體驗農場」享受耕牛下田的樂趣。

捷絲旅宜蘭礁溪館表示，疫情後家庭旅行出遊蔚為潮流，飯店特別攜手大人小孩都愛的超人氣療癒系動物景點「張美阿嬤農場」以及「牛頭司親子體驗農場」合作推出遊程。

「張美阿嬤農場」位於宜蘭三星鄉，距離飯店車程約30鐘，擁有約400坪的日式庭園，周邊群山環繞加上大片農田，自由穿梭在紅色鳥居和白屋矮房中，感受在日本般的氛圍；專案房客持免費門票入園，不僅可親餵呆萌梅花鹿、水豚君等明星主角，還能近距離欣賞號稱「世界上最可愛的羊」英國動畫裡的黑面「笑笑羊」，還有草泥馬、羊駝和袋鼠等，遊客可與其互動合影留念，同時也學習如何尊重生命與動物溫柔相處。

位於宜蘭壯圍鄉的「牛頭司親子體驗農場」則提供全台獨一無二的耕牛體驗，耕牛小學堂教導孩子餵牛吃草、幫牛刷背及犁田，透過與牛親密接觸認識台灣傳統農業文化；此外，農場內充滿適合全家大小DIY體驗，包括牛糞柴燒爆米花、哞哞盆栽等，讓親子於玩樂中學習成長。

「動物之森 親萌鹿･牛耕樂」專案可入住有景觀湯匙的客房。（捷絲旅提供）

「動物之森 親萌鹿･牛耕樂」專案即日起推出至3月31日，2人同行入住2天1夜，每人最低1700元起，包含翌日自助式早餐之外，客房可獨享景觀湯池；若在官網訂房加購高鐵車票，還享車票8折優惠。