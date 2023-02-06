一名女網友稱她的婆婆只有在小姑一家回婆家搭伙時，才會煮滿整桌菜，她與丈夫單獨回家時，婆婆只會把上周的剩菜加熱，某次丈夫想幫她夾塊雞腿，就遭婆婆制止稱雞腿要留給孫子，丈夫馬上暴怒回「想吃就吃，幹嘛要指定誰吃，誰說雞腿只有屁孩能吃」。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她的小姑每周至少3天回婆家搭伙，婆婆每次都會豐盛的料理，「只差沒殺雞宰羊滿滿一大桌」，但她沒周回婆家1天，如果小姑剛好沒回家，婆婆就會把冰箱內的剩菜翻出來煮給她與丈夫吃，甚至曾有上週的剩菜被加熱端上桌。

該女網友說某次婆婆買雞腿、雞胸煮雞湯給小姑一家吃，剩3塊肉時，丈夫因知道她喜歡吃雞腿，在盛湯時順勢盛了雞腿給她，婆婆馬上說雞腿要留給孫子吃，並用筷子夾了另塊肉到她碗裡，丈夫則直接把雞腿往嘴裡塞，並說「想吃就吃，幹嘛要指定誰吃，誰說雞腿只有屁孩能吃」。

其他網友留言「活動噴桶叫婆婆自己當就好」、「就假意吃一下，再去外面吃囉！我都這樣」、「是你太善良，如果是我，我才不吃他們的，我每餐就買雞腿回來吃，只買自己的跟老公孩子的」、「自己買現成的食物回去讓妳吃到吐，順便吃給菇類看」。