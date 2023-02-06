水利署南區水資源局根據氣象局通報6日鋒面過境，各地容易有雨，繼4日後再啟動人工增雨，惜天公不作美，2次施作皆徒勞無功，台南市山區今年已9度啟動人工增雨，皆未有明顯進帳，曾文與烏山頭水庫目前合計蓄水率2成8，南化水庫蓄水率6成1，南水局呼籲民眾節約用水。

台灣6日有鋒面通過，南水局把握零星雲系接近集水區機會，今年第9度在南部山區燃燒「焰劑」催化，促小雨滴變大雨滴，南水局今年已在曾文水庫施作5次、甲仙攔河堰3次與農水暑期山站1次，9次人工增雨措施除了1月1日、2日共下了10釐米雨量，其餘皆徒勞無功。

台南市曾文與烏山頭水庫6日合計蓄水量1.66億噸，蓄水率2成8，在台南市今年1期稻作決定休耕情況下，用水暫時無虞，南化水庫6日蓄水量5441萬噸，蓄水率6成1，因旗山溪暫停越域引水，已1個多月無川流水挹注，水庫僅剩水資源需撐到梅雨季。

因南化水庫是大台南民眾主要用水來源，蓄水量多寡受南水局更密切關注。

台南市3座主要水庫蓄水量今年的枯旱排名都在倒數10名內，曾文與烏山頭水庫合計為50年來第8低，南化水庫30年來第7低。南水局副局長何達夫坦言，今年1、2月發動人工增雨次數十分密集，「主要是因為今年特別缺水」，雖值南台灣旱季，南水局極力在有降雨機會的日子發動向老天討雨，盼為台南與高雄地區爭取多一點水資源。

南水局表示，南台灣每年1、2月都進入抗旱大作戰，各項措施都是要蓄留水資源於水庫，同時最佳化調配區域水源運用，增加南部地區備援與整體應變能力。社會大眾務必節約用水，養成節水習慣，才能確保用水穩定。