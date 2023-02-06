台灣時間2月6日上午9時17分左右，土耳其加濟安泰普省發生規模7.8強震，目前已知造成千餘人死亡，逾3000人受傷，消防署透過外交部詢問當地政府是否有國際人道救援需求，晚間消防署接獲外交部通知，土耳其政府已要求我國支援救災，我國搜救隊將於今晚10時25分搭乘土耳其航空赴土耳其協助救援。

消防署表示，我國將派救援人員40人，包括消防署10人及台北市消防局30人、搜救犬3隻、裝備器材約4至5噸，今晚9時於桃園機場集結，乘坐10時25分土耳其航空班機前往當地參與救援。