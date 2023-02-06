36歲女星宋哥（宋依璇）擁有高挑身材，180公分的身高令她不用穿高跟鞋就能成為人群焦點，她早年以模特兒身份出道，近年時常在社群平台上分享親子互動，獲得一批粉絲喜愛；今（6）日她發文透露，今年過年悄悄到醫院做手術，原因是身體血流不止，還被醫生警告可能會變成子宮頸癌。

宋哥今（6）日在社群平台發文透露過年一開始就去醫院做了手術，起因是最近幾個月經期一個月來兩次，最後一次半個月都血流不止，原本還安慰自己「應該是人不累，但身體累了」，結果去看醫生才檢查出有瘜肉，沒過幾天醫生打來要她回診看報告，宋哥總結醫生講解：「簡單來說就是我再繼續擺爛下去，就是子宮頸癌！目前趕緊安排手術，整理好這個原位癌，定期追蹤就沒有問題了！」

她隔了一段時間才透露術後狀況，目前身體狀況良好，複診檢查也沒問題，同時呼籲大眾：「電視上常常講六分鐘護一生，還真的很重要！不要小看身體給你的任何徵兆！有問題，趕緊找專業的解決問題吧」，提醒最好定期做抹片檢查。她在留言區補充是1月20號進行手術，「目前都活蹦亂跳！不過辛苦孩子們了，這個過年都沒能帶她們到處跑跳」。

主持人梁赫群在貼文底下打氣「加油，妳是神力女超人」，粉絲紛紛留言：「保重身體！有健康的身體才能擁有世界美好的一切」、「還好早發現早治療….大事變小事了」、「定期檢查身體很重要喔」、「難怪想說過年怎麼都在家裡⋯⋯」。